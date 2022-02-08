Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы «безобидные» проблемы, из-за которых смартфон может взорваться в руках

Ирина Игнатенко

Общество
Названы «безобидные» проблемы, из-за которых смартфон может взорваться в руках
Смартфон

Ведущий инженер сервисного центра Антон Лебедев рассказал, в каких случаях смартфон может взорваться в руках. По словам эксперта, к подобной чрезвычайной ситуации может привести износ аккумулятора или деформация корпуса мобильного телефона.

Взрыв и возгорание может произойти, если поставить на зарядку сильно охлажденные или перегретые устройства. Еще одна причина — заводской брак, но подобное встречается нечасто.

Эксперт добавил, что существует миф, что некачественные зарядные устройства выводят аккумулятор из строя, но это не так.

— От некачественных зарядок могут выходить из строя контроллер заряда, но не сами аккумуляторы, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Накануне в Колпинском районе Санкт-Петербурга местного жителя и его ребенка госпитализировали с ожогами головы. Ожоги мужчина и ребенок получили, так как загорелся стоявший на зарядке сотовый телефон, передает ФАН.

До этого эксперт Роскачества объяснил, как не «убить» смартфон в жару. Современные мобильные устройства во время работы особенно с большими приложениями или во время зарядки могут очень сильно нагреваться.

Читайте также:
Смартфоны Безопасность Взрывы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте