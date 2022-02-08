Названы «безобидные» проблемы, из-за которых смартфон может взорваться в руках

Смартфон

Ведущий инженер сервисного центра Антон Лебедев рассказал, в каких случаях смартфон может взорваться в руках. По словам эксперта, к подобной чрезвычайной ситуации может привести износ аккумулятора или деформация корпуса мобильного телефона.

Взрыв и возгорание может произойти, если поставить на зарядку сильно охлажденные или перегретые устройства. Еще одна причина — заводской брак, но подобное встречается нечасто.

Эксперт добавил, что существует миф, что некачественные зарядные устройства выводят аккумулятор из строя, но это не так.

— От некачественных зарядок могут выходить из строя контроллер заряда, но не сами аккумуляторы, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Накануне в Колпинском районе Санкт-Петербурга местного жителя и его ребенка госпитализировали с ожогами головы. Ожоги мужчина и ребенок получили, так как загорелся стоявший на зарядке сотовый телефон, передает ФАН.

До этого эксперт Роскачества объяснил, как не «убить» смартфон в жару. Современные мобильные устройства во время работы особенно с большими приложениями или во время зарядки могут очень сильно нагреваться.