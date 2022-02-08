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Александр Большунов пропустит спринт на Олимпиаде 8 февраля

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Александр Большунов пропустит спринт на Олимпиаде 8 февраля
Фото: Granada / CC BY-SA 4.0

Российский лыжник Александр Большунов пропустит спринт в рамках Олимпиады в Пекине, который состоится 8 февраля. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

— Большунов не выступит в спринте, потому что Саша подумал вчера хорошо и все решил. Это было сделано ради хорошего выступления на следующих стартах, — передает ее слова «Матч ТВ».

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, он принес российской сборной третью медаль на текущих Играх.

Большунов покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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