Эксперты рассказали, где и как выгоднее купить валюту

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Эксперты выяснили, где и как выгоднее приобрести валюту. Так, наиболее выгодным вариантом конвертации является приобретение иностранной валюты на бирже.

После открытия брокерского счета человек может приобретать валюту с минимальной комиссией, практически по реальному курсу. В мобильных приложениях на сегодняшний день доступны покупка и продажа от одного доллара или евро, поэтому люди имеют возможность покупать любое количество валюты не выходя из дома.

Если человек не хочет разбираться с открытием брокерского счета, то можно купить валюту в банке. Это будет дороже, но незначительно. Выгоднее покупать в банке не наличные деньги через кассу, а воспользоваться приложением.

При покупке валюты стоит придерживаться нескольких принципов. Первый — регулярность покупок. Второй — ежедневное отслеживание ситуации на рынке, мониторинг наиболее выгодного курса. Также необходимо отслеживать выгодные условия для покупки валюты, передает Life.ru.

Ранее аналитик Александр Купцикевич рассказал о будущем российской валюты.