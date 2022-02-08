Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты рассказали, где и как выгоднее купить валюту

Ирина Игнатенко

Финансы
Эксперты рассказали, где и как выгоднее купить валюту
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперты выяснили, где и как выгоднее приобрести валюту. Так, наиболее выгодным вариантом конвертации является приобретение иностранной валюты на бирже.

После открытия брокерского счета человек может приобретать валюту с минимальной комиссией, практически по реальному курсу. В мобильных приложениях на сегодняшний день доступны покупка и продажа от одного доллара или евро, поэтому люди имеют возможность покупать любое количество валюты не выходя из дома.

Если человек не хочет разбираться с открытием брокерского счета, то можно купить валюту в банке. Это будет дороже, но незначительно. Выгоднее покупать в банке не наличные деньги через кассу, а воспользоваться приложением.

При покупке валюты стоит придерживаться нескольких принципов. Первый — регулярность покупок. Второй — ежедневное отслеживание ситуации на рынке, мониторинг наиболее выгодного курса. Также необходимо отслеживать выгодные условия для покупки валюты, передает Life.ru.

Ранее аналитик Александр Купцикевич рассказал о будущем российской валюты.

Читайте также:
Банки Евро Доллар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте