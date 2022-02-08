«Это глупость»: Роднина оценила идею убрать из программы Олимпиады фигурное катание

Фото: Пресс-служба Госдумы

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала идею канадской журналистки телеканала CBC Sports Сары Дженкинс убрать из программы Олимпийских игр виды спорта, в которых доминирует какая-то одна страна.

— Это глупость. Я ей советую, прежде чем что-то говорить про Олимпиаду, взять и почитать историю олимпийского движения, — отметила Роднина в комментарии НСН.

По ее словам, российские фигуристы получают медали высшего благодаря таланту и упорной работе. Отсутствие конкурентов у России в этом виде спорта — не проблема нашей страны.

Она добавила, что были годы, когда российские фигуристы не показывали значительных результатов на международных соревнованиях. Сегодняшний результат — это долгая и упорная работа федерации, тренеров и спортсменов, которые стараются показать свой максимум на соревнованиях.

Ранее канадская журналистка Сара Дженкинс выступила с предложением убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр, потому что в этом виде спорта лидируют представители России. Также, по ее мнению, стоит убрать лыжные гонки из-за норвежцев, а бобслей — из-за немцев, сообщает «Царьград».

7 февраля российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию.