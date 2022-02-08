Вяльбе отреагировала на решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила решение российского лыжника Александра Большунова не принимать участие в спринте на Олимпийских играх в Китае 8 февраля.

По ее словам, спортсмен хочет сосредоточиться на следующих соревнованиях в рамках Олимпиады. Она также добавила, что решение далось Большунову с большим трудом.

— Большунов сейчас гораздо опытнее, очень внимателен к деталям и прекрасно знает свой организм. Можно легко потратить все силы в спринте, при этом ничего не выиграть и потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку, — цитирует Вяльбе пресс-служба ОКР.

Накануне стало известно, что Большунов пропустит спринт в рамках Олимпиады в Пекине, который состоится 8 февраля.

6 февраля россиянин выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх.

Большунов покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.