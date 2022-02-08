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В столице резко возросло количество преступлений с использованием мобильной связи

Василий Плиткин

Происшествия
В столице резко возросло количество преступлений с использованием мобильной связи
Фото: Pixabay

С начала года в Москве было совершено 999 мошенничеств с использованием средств мобильной связи. Об этом во вторник, 8 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

С начала года в Москве было совершено 999 мошенничеств с использованием средств мобильной связи. По словам представителя ведомства, злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками социальных и пенсионных служб, а также управляющих компаний.

— В телефонном разговоре мошенники, обещая якобы социальные выплаты, просят продиктовать номер банковской карты, код безопасности и другие реквизиты, узнав которые, получают полный контроль над сбережениями и возможность ими распоряжаться, — предупреждает Нефедова.

Представитель прокуратуры просит быть бдительными и не пускать к себе в квартиру посторонних лиц.

— Даже если звонивший назовет ваши персональные данные, прекратите разговор и не сообщайте по телефону никаких данных о себе, — заключила Нефедова.

Днем ранее полицейские в Волоколамске задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств в отношении нескольких пенсионерок.

В полицию обратились местные пенсионерки 80, 84 лет и 81 года. Каждой из них звонила женщина, представлявшаяся дочкой либо внучкой, и сообщала, что она якобы попала в ДТП, где пострадали люди, и находится в больнице.

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