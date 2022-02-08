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Две подмосковные школы искусств отремонтируют в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Две подмосковные школы искусств отремонтируют в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В текущем году в рамках нацпроекта «Культура» завершится капитальный ремонт двух подмосковных детских школ искусств, сообщает РИАМО.

Так, будут завершены ремонтные работы в Ивантеевской школе искусств в городском округе Пушкинский и Дмитровской ДШИ.

Всего на проведение ремонтных работ в 2022 году предусмотрено 89 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 49,9 миллиона рублей. Денежные средства выделены по государственной программе Московской области «Культура Подмосковья».

Также в текущем году планируется приобрести музыкальные инструменты для двадцати четырех детских школ искусств региона. Закупки проведут в рамках проекта «Культурная среда Подмосковья».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о планах по ремонту и реставрации театров в Москве на 2022–2023 годы. По ее словам, планируется отреставрировать здания Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол «Жар-птица», Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра «Практика».

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