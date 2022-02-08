«Достать «белого»: Боня обвинила Собчак в наркомании

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Светская львица и блогер Виктория Боня поделилась историей, как однажды к ней обратилась Ксения Собчак с просьбой помочь достать запрещенных веществ. Об этом блогер рассказала в своем аккаунте в Instagram.

— Было 4-5 часов дня. У нее был голос, как будто из него убрали живые нотки. Она сказала: «Ты не знаешь, где сейчас достать «белого»? Я с друзьями загуляла, и у нас все закончилось, — сказала блогер.

В ответ на это Виктория ответила, что не знает, как помочь Ксении. После этого, по словам звезды, Собчак ей больше не звонила. Об этом разговоре Боня молчала много лет, однако решила поделиться секретом после выпуска программы «Осторожно: Собчак», в котором ведущая «прошлась» по Боне, отметив, что та часто употребляет кактус Сан-Педро, имеющий наркотические свойства.

— Моя любимая Ксения, а вам слабо вместе со мной справедливости ради сдать тест на наркотики? Если будешь готова, пиши, номер мой ты знаешь, — подписала свой пост Боня.

В конце прошлого года Виктория Боня призналась, что собирается выйти замуж и немного рассказала о своем новом избраннике.