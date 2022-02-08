СК проводит проверку после гибели проводницы поезда

Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели проводницы на 52-м километре перегона Марамзино — Колюткино Свердловской железной дороги. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе Центрального межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следователи выясняют, действительно ли 24-летняя девушка выпала из поезда и умерла.

По данным уральской транспортной прокуратуры, на место трагедии, которая произошла 7 февраля, выехали следователи и оперативники.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РИА Новости.

В декабре 2021 года поезд насмерть сбил женщину на платформе Марк Савеловского направления в Москве. Уточняется, что тело женщины находилось на путях по направлению к Московской области. На место трагедии прибыли врачи скорой помощи и извлекли тело женщины. К настоящему моменту движение восстановлено.

До этого Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по факту гибели подростка на станции Царское село Октябрьской железной дороги в городе Пушкине. Об этом в понедельник, 11 октября сообщили в пресс-службе Западного управления на транспорте СК РФ.