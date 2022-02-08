Ученые оценили половую функцию у мужчин после COVID-19

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Ученые из первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова оценили половые функции у мужчин, которые переболели коронавирусом.

По данным специалистов, COVID-19 значительно снижает уровень мужских гормонов у переболевших пациентов, однако спустя некоторое время показатели приходят в норму.

Всего в исследованиях участвовали 44 инфицированных пациента и 44 здоровых россиянина, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали препарат против нового COVID-19, который разработан на основе рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда. Об этом рассказал заместитель директора по клинической работе ИЦиГ СО РАН Максим Королев.

По его словам, работа по созданию препарата началась еще до пандемии коронавируса. Ее целью было найти новые методы лечения вирусных конъюнктивитов, однако позже акценты в рамках исследования были сдвинуты на коронавирус.

Возникновение побочных эффектов при приеме лекарств от коронавируса требует немедленного обращения к врачу, а при значительном ухудшении самочувствия — вызова скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.