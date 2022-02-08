Сибирские ученые создали препарат против коронавируса

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Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали препарат против нового COVID-19, который разработан на основе рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал заместитель директора по клинической работе ИЦиГ СО РАН Максим Королев.

По его словам, работа по созданию препарата началась еще до пандемии коронавируса. Ее целью было найти новые методы лечения вирусных коньюктивитов, однако позже акценты в рамках исследования были сдвинуты на коронавирус.

— На сегодняшний момент проведен первый пласт доклинических исследований интерферона-лямбда для его противовирусной активности в отношении SARS-CoV-2, и они весьма оптимистичны, — рассказал Королев, чьи слова приводит РИА Новости.

В прошлом году ученые из университета Гонконга опубликовали снимок штамма коронавирусной инфекции «омикрон», который был получен с помощью инновационного микроскопа. По их словам, при малом увеличении на фото можно увидеть повреждение клеток с набухшими везикулами, а большое увеличение позволяет увидеть агрегаты частиц вируса с шипами в виде короны.