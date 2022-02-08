Врач объяснил, как перенесенный «дельта»-штамм повлияет на защиту от «омикрона»

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Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал, можно ли заболеть «омикроном» после «дельта»-варианта коронавируса и сколько может длиться иммунитет после перенесенного заболевания.

По словам эксперта, не было случаев, когда человек выздоровел после «дельты» и через месяц заразился «омикроном». Но если человек перенес «омикрон», нет гарантий, что через полгода он не подцепит «дельту». Поэтому для дополнительной защиты необходимо пройти вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания.

Вирусолог добавил, что пока неизвестно, надолго ли останутся в популяции «дельта» и «омикрон».

— Как мы знаем, «альфа»-, «бета»-, «гамма»-вариантов коронавируса сейчас не найти. Остается также вопрос, не будет ли так, что два самых мерзких и заразных варианта — «дельта» и «омикрон» — будут циркулировать долго и упорно в нашей популяции, — отметил вирусолог в комментарии «МИР 24».

До этого врач-биофизик Соседова описала штамм COVID-19, который появится в 2023 году.

Источник: mir24.tv