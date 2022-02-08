Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач объяснил, как перенесенный «дельта»-штамм повлияет на защиту от «омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач объяснил, как перенесенный «дельта»-штамм повлияет на защиту от «омикрона»
Фото: Pixabay

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал, можно ли заболеть «омикроном» после «дельта»-варианта коронавируса и сколько может длиться иммунитет после перенесенного заболевания.

По словам эксперта, не было случаев, когда человек выздоровел после «дельты» и через месяц заразился «омикроном». Но если человек перенес «омикрон», нет гарантий, что через полгода он не подцепит «дельту». Поэтому для дополнительной защиты необходимо пройти вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания.

Вирусолог добавил, что пока неизвестно, надолго ли останутся в популяции «дельта» и «омикрон».

— Как мы знаем, «альфа»-, «бета»-, «гамма»-вариантов коронавируса сейчас не найти. Остается также вопрос, не будет ли так, что два самых мерзких и заразных варианта — «дельта» и «омикрон» — будут циркулировать долго и упорно в нашей популяции, — отметил вирусолог в комментарии «МИР 24».

До этого врач-биофизик Соседова описала штамм COVID-19, который появится в 2023 году.

Источник: mir24.tv

Читайте также:
Коронавирус вирусолог Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Все мнения
О проекте