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Врач Соседова описала свойства штамма COVID-19, который появится в 2023 году

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Соседова описала свойства штамма COVID-19, который появится в 2023 году
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» впервые был обнаружен в ноябре 2021 года. К середине января 2022 он уже имел широкое распространение в мире. То, с какой скоростью развиваются новые мутации, приводит к мысли, что скоро будет обнаружен еще один вариант коронавируса. Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, чего можно ожидать от штамма, который последует после «омикрона».

Она предположила, что новый вариант будет распространяться с такой же скоростью, как и «омикрон», но болезнь, которую он вызывает, будет протекать в разы легче.

— От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у «омикрона». То есть новый штамм сохранит основные характеристики «омикрона», но станет более легким по своему течению, — поделилась Соседова в интервью радио Sputnik.

Также она считает, что вирусу вовсе не выгодно, если его носитель, то есть человек, погибал, поскольку ему нужно, чтобы он болел и передавал его дальше.

Специалист предположила, что новый вариант COVID-19 может появиться ближе к началу 2023 года.

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В понедельник, 7 февраля, доктор медицинских наук практикующий врач Антон Ершов заявил, что эволюция основных проявлений коронавирусной инфекции в общей сложности будет состоять из четырех стадий. По его мнению, в настоящее время человечество находится в третьей фазе, но финальная (четвертая) уже приближается.

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