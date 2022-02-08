В США заявили, что НАТО не обязана защищать Украину в случае конфликта с Россией

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Украине не стоит надеяться на помощь НАТО в случае возможного конфликта с Россией. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Он напомнил, что, согласно пятому пункту устава альянса, при нападении на союзника НАТО встает на его защиту. Однако в случае с Украиной дела обстоят иначе, и организация хочет избежать двузначности.

— Тем самым НАТО сигнализирует, что не будет делать этого ради страны, которая не входит в альянс. А Украина — такая страна. Потому НАТО не имеет обязательств перед ней, — цитирует бывшего политика РИА Новости.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Недавно в средствах массовой информации появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.