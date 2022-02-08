Лыжники Устюгов, Мальцев и Терентьев вышли в четвертьфинал в спринте на ОИ

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Российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в четвертьфинал в спринте свободным стилем на 1,5 километра на Олимпиаде в Китае.

Устюгов попал в четвертьфинал со второй строчки турнирной таблицы с результатом 2 минуты 46,51 секунды.

Мальцев в свою очередь расположился на 10-м месте. Его время составило 2 минуты 50,90 секунды.

У Терентьева 12-е место и результат 2,50,92.

С первым результатом в гонке в следующий тур также попал французский спортсмен Люка Шанава (2,45,03).

Накануне стало известно, что российский лыжник Александр Большунов пропустит спринт в рамках Олимпиады в Пекине, который состоится 8 февраля. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.