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Роднина объяснила ошибки Кондратюка в короткой программе на Олимпиаде

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Роднина объяснила ошибки Кондратюка в короткой программе на Олимпиаде
Фото: Пресс-служба Госдумы

Трехкратная чемпионка Олимпиады Ирина Роднина заявила, что ошибки российского фигуриста-одиночника Марка Кондратюка во время проката короткой программы на Олимпийских играх в Пекине не вызывают у нее удивления.

— Ошибки Марка понятны, ведь он прошел уже целый турнир с командой, а это огромное напряжение и ответственность. А вот если говорить о Мозалеве, то его результат — это не то, на что мы рассчитывали, — цитирует Роднину РИА Новости.

По итогам короткой программы в индивидуальном зачете россиянин Евгений Семененко располагается на 7-ой строчке турнирной таблицы с результатом 95,76 балла.

Марк Кондратюк занял 15-е место. Его результат составляет 86,11 балла.

Третий фигурист, представляющий российских одиночников на текущей Олимпиаде, Андрей Мозалев занял 23-ю позицию. У него 77,05 балла.

В этой же короткой программе американский фигурист Натан Чен, выступающий в сетке одиночного мужского катания, набрал за свой прокат 113,97 балла и установил мировой рекорд. Об этом стало известно во вторник, 8 февраля. Спортсмен чисто исполнил программу. Он прыгнул четверной флип, тройной аксель, а также выполнил каскад четверной лутц плюс тройной тулуп. В настоящее время Чен располагается на первом месте в турнирной таблице соревнования. За ним следуют японцы Юма Кагияма с 108,12 балла и Шома Уно с 105,90 балла.

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