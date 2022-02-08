Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы в Пекине

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Российский сноубордист Виктор Уайлд завершит карьеру после завоевания третьего места на Олимпийских играх в Китае. Об этом сам спортсмен сообщил во вторник, 8 февраля.

— Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть, — цитирует сноубордиста «Матч ТВ».

Российский сноубордист Виктор Уайлд во вторник, 8 февраля, занял третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. 35-летний спортсмен оказался быстрее сноубордиста из Италии Роланда Фишналлера.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане.

Из-за допинговых скандалов в прошлые годы и негативной международной повестки в последний месяц Россия на ОИ вновь удостоилась пристального внимания как западных СМИ, так и простых поклонников спорта. О том, что пишут зарубежные СМИ и пользователи соцсетей об олимпийцах из России, — в материале «Вечерней Москвы».