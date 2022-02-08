Невролог перечислил признаки болезни Альцгеймера в молодом возрасте

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Болезнь Альцгеймера все чаще выявляют у молодежи. О том, на какие признаки важно обратить внимание при нарушении умственных способностей, рассказал невролог Игорь Вознюк.

Он отметил, что риск возникновения заболевания повышается, если в роду у кого-то уже был диагностирован подобный недуг. Также есть признаки, на которые стоит обратить внимание и проконсультироваться с врачом. В частности, если происходит резкое снижение умственных способностей.

— Например, если человек успешно продвигался по карьерной лестнице, был способен запоминать все цифры, составлять учебные материалы и методички, но вдруг данная способность начинает теряться быстрее, чем это можно было бы объяснить логически, — отметил Вознюк в комментарии Nation News.

Эксперт добавил, что чаще всего, снижение умственных способностей встречается на фоне сосудистых заболеваний.

До этого международная группа ученых, среди которых сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, спрогнозировали, что к 2050 году каждый четвертый человек на Земле старше 80 лет будет страдать от деменции.