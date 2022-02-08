Инфекционист Никифоров объяснил, как отличить «омикрон» от ОРВИ

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Доктор медицинских наук, профессор, инфекционист Владимир Никифоров рассказал, как можно отличить простуду от «омикрона».

Он отметил, что «омикрон» развивается быстро и симптомы появляются тоже быстро. Пациенты жалуются на сильную слабость, они не могут фактически поднять ни руки, ни ноги.

— Очень сильная головная боль. При ОРВИ человек может смотреть телевизор или читать книгу, а при «омикроне» боль такая, что человек не может ничего делать. Возникают проблемы со стулом: могут быть и рвота, и тошнота, — объяснил врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

ОРВИ развивается медленнее, симптомы появляются постепенно. Головная боль, по словам врача, терпимая, возможны насморк, боль в горле и небольшая слабость:

— Здоровый образ жизни, соблюдение гигиенических норм и хорошее питание будут защищать от вирусных инфекций, в том числе и от ковида. Также отличным способом защиты будут интерфероны — это дирижеры иммунной системы. Они настраивают клетки таким образом, что они ничего не пропускают.

«Вечерняя Москва» узнала у врача высшей категории Ларисы Алексеевой, как распознать самые опасные симптомы «омикрона» у ребенка в период широкого распространения этого штамма.