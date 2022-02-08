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Около 700 человек эвакуировали с Красной площади из-за обнаружения подозрительной сумки

Василий Плиткин

Происшествия
Около 700 человек эвакуировали с Красной площади из-за обнаружения подозрительной сумки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Около 700 человек эвакуировали с Красной площади из-за обнаружения подозрительной сумки. Об этом стало известно во вторник, 8 февраля.

По данным АГН «Москва», на Красной площади обнаружена подозрительная сумка. На данный момент на месте происшествия работают кинологи.

В пресс-службе МВД по городу корреспонденту «ВМ» заявили, что такой информации в ведомство не поступало.

В четверг, 3 февраля, неизвестные сообщили о минировании более 30 школ в столичном регионе. В последнее время в новостных сводках часто встречаются заметки о ложном минировании. Злоумышленники тем или иным способом направляют свои угрозы в школы, аэропорты, торговые центры, госучреждения, редакции СМИ и другие организации. В абсолютном большинстве случаев угроза не подтверждается, а градус общественной нервозности повышается. «Вечерняя Москва» обсудила проблему со специалистом и узнала, как часто ловят таких людей и что грозит лжетеррористам за их выходки.

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