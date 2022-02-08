Биатлонист Цветков рассказал о решающем промахе в индивидуальной гонке на ОИ

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Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о своем выступлении в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсмен промахнулся при последнем выстреле и расположился на четвертой строчке турнирной таблицы. Таким образом ошибка помешала Цветкову одержать победу.

По его словам, он разочарован своим результатом, так как проделал до этого очень большой спортивный путь.

— Это психология. Я подумал о том, что могу сегодня сработать чисто. Я знал, что если это сделаю, то, возможно, у меня будет высокий результат. <...> Появился небольшой мандраж, и, к сожалению, я не смог с ним справиться, — цитирует россиянина портал «Чемпионат».

Накануне российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в четвертьфинал в спринте свободным стилем на 1,5 километра на Олимпиаде в Китае. Устюгов попал в четвертьфинал со второй строчки турнирной таблицы с результатом 2 минуты 46,51 секунды. Мальцев в свою очередь расположился на 10-м месте. Его время составило 2 минуты 50,90 секунды. У Терентьева 12-е место и результат 2,50,92.

Из-за допинговых скандалов в прошлые годы и негативной международной повестки в последний месяц Россия на ОИ вновь удостоилась пристального внимания как западных СМИ, так и простых поклонников спорта. О том, что пишут зарубежные СМИ и пользователи соцсетей об олимпийцах из России, — в материале «Вечерней Москвы».