Опасное скольжение: травматолог рассказал, как избежать самой типичной зимней травмы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается оттепель, следствием которой будет гололедица. О том, как избежать травм во время нахождения в такую погоду на улице, «Вечерней Москве» рассказал травматолог Сергей Савченко.

— Самая распространенная травма в зимний период — перелом лучевой кости. Человек поскальзывается, при падении опирается на руку — косточка ломается. На втором месте — перелом лодыжки, голеностопного сустава. Важно понимать, что при падении чаще всего страдают верхние конечности или же копчик, — рассказал специалист.

По его словам, подобные травмы характерны для возрастной группы старше 35–40 лет. В особой зоне риска находятся и пожилые люди. Им врач рекомендует брать с собой трость с металлическим наконечником, чтобы иметь дополнительную опору.

Травматолог посоветовал всем пешеходам, выходящим на улицу в гололедицу, надевать обувь, которая не скользит. Или же использовать ледоступы, которые легко крепятся почти к любому виду обуви.

— Основная профилактика зимних травм — чистка улиц, тротуаров, посыпание их песком, чтобы не было скольжения. Но если все же человек осознает момент падения, лучше падать с прижатыми к телу руками, сгруппировавшись. Но даже в этом случае есть риск сломать плечевую кость, — заключил собеседник «ВМ».

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель в Москве будет продолжаться до конца нынешней недели. По его словам, теплая погода в столице будет сопровождаться снегом и гололедицей, из-за которой на столичных улицах будет «очень опасно и скользко».