Две новостройки по реновации введут в эксплуатацию в Нагорном районе в этом году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Симферопольский проезд Карта всех событий

Две новостройки на Варшавском шоссе и Симферопольском проезде в Нагорном районе Москвы передадут под заселение по программе реновации в этом году. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, строительство обоих домов находится на завершающей стадии. В новостройке на Варшавском шоссе будет 483 квартиры, в здании на Симферопольском проезде — 66. Прилегающую к домам территорию благоустроят: организуют парки и велодорожки, оборудуют зоны отдыха.

В общей сложности в Нагорном районе столицы в программу реновации вошло 53 дома, в которых проживает более 10 тысяч человек, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации в Москве построят на Ставропольской улице к 2023 году.

До этого сообщалось, что жители 38 домов на востоке столицы находятся в состоянии переселения в новостройки по программе реновации жилья. На востоке города строят 29 новых домов по реновации, а их общая площадь составляет более полумиллиона квадратных метров.