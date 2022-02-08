Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Две новостройки по реновации введут в эксплуатацию в Нагорном районе в этом году

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Две новостройки по реновации введут в эксплуатацию в Нагорном районе в этом году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Симферопольский проезд Карта всех событий

Две новостройки на Варшавском шоссе и Симферопольском проезде в Нагорном районе Москвы передадут под заселение по программе реновации в этом году. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, строительство обоих домов находится на завершающей стадии. В новостройке на Варшавском шоссе будет 483 квартиры, в здании на Симферопольском проезде — 66. Прилегающую к домам территорию благоустроят: организуют парки и велодорожки, оборудуют зоны отдыха.

В общей сложности в Нагорном районе столицы в программу реновации вошло 53 дома, в которых проживает более 10 тысяч человек, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации в Москве построят на Ставропольской улице к 2023 году.

До этого сообщалось, что жители 38 домов на востоке столицы находятся в состоянии переселения в новостройки по программе реновации жилья. На востоке города строят 29 новых домов по реновации, а их общая площадь составляет более полумиллиона квадратных метров.

Читайте также:
район Нагорный Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Все мнения
О проекте