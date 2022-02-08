Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде

Фото: Telegram / olympic_russia

Российский лыжник Александр Терентьев во вторник, 8 февраля, завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде в Пекине.

Терентьев преодолел дистанцию за две минуты и 59,3 секунды. От победителя он отстал всего на 1,3 секунды. Золото взял норвежец Йоханнес Клебо. На втором месте оказался итальянец Федерико Пеллегрино.

В соревновании также принимал участие еще один спортсмен из России — Артем Мальцев. Он пришел к финишу пятым.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.