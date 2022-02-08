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Автомобилистам напомнили о важности наличия огнетушителя в салоне

Иван Юминов

Общество
Автомобилистам напомнили о важности наличия огнетушителя в салоне
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Госавтоинспекция Москвы напомнила водителям в честь прошедшего Всемирного дня огнетушителя о важности его наличия в салоне.

— Наличие огнетушителя в автомобиле очень важно, ведь в случае нештатной ситуации он поможет оперативно предотвратить возгорание, сохранить целостность вашего имущества и даже минимизировать риски для жизни и здоровья окружающих. Не стоит экономить на этом средстве, огнетушитель должен находиться в рабочем состоянии и обладать достаточной емкостью — не менее двух литров, — говорится в сообщении.

Наличие огнетушителя в машине, как уточняется, важно по соображениям безопасности. Предпочтение стоит отдать углекислотным и порошковым устройствам, отмечается в Telegram-канале ведомства.

8 февраля СМИ сообщили, что специалисты подведомственного Минтрансу Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ) разработали проект единого стандарта к требованиям безопасности для пешеходов. В настоящее время документа, который бы закреплял эти нормы, в России не существует.

К настоящему моменту эксперты подготовили уже третью редакцию документа, который впервые был представлен в 2020 году. Так, эксперты предлагают ввести новые методы замедления рядом с жилыми домами.

Документом также предлагается внедрить нормативы скоростных ограничений на подъезде к переходам, которые не регулируются светофором. Внутри микрорайонов скорость не должна превышать 20 километров в час.

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