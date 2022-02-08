Автомобилистам напомнили о важности наличия огнетушителя в салоне

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К настоящему моменту эксперты подготовили уже третью редакцию документа, который впервые был представлен в 2020 году. Так, эксперты предлагают ввести новые методы замедления рядом с жилыми домами.

Документом также предлагается внедрить нормативы скоростных ограничений на подъезде к переходам, которые не регулируются светофором. Внутри микрорайонов скорость не должна превышать 20 километров в час.