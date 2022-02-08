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Мурашко: Порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта

Евгений Белоусов

Общество
Мурашко: Порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Порядок дистанционного оформления больничных листов будет действовать до 15 марта. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Переход на электронную форму взаимодействия позволяет укоротить цепочку процедур взаимодействия на пути получения лекарственного препарата для лечения. По прошествии недели в случае выздоровления больничный лист будет дистанционного закрыт и передан в Фонд социального страхования, — рассказал он.

По его словам, врач может продлить больничный или назначить госпитализацию, в случае если у пациента сохраняются жалобы по прошествии семи дней. Тогда, уточнил Мурашко, врач назначает лечение и выписывает электронный рецепт или доставку нужных лекарств.

Глава Минздрава подчеркнул, что подобное нововведение очень важное, так как ранее появлялись сообщения о сбоях в работе по обеспечению бесплатными лекарствами.

— При анализе таких инцидентов были выявлены чисто организационные проблемы, лекарственные препараты имеются в достаточном количестве, — цитирует его РИА Новости.

26 января Мурашко заявил, что дети заражаются штаммом коронавируса «омикрон» в 2,5 раза чаще, нежели другими вариантами COVID-19. Он уточнил, что педиатрия в период распространения инфекции должна адаптироваться к эпидемиологической обстановке.

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