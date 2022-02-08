«Украина очень терпелива»: Зеленский ответил на поговорку Путина

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Украина — терпеливая страна, потому что терпение — это мудрость. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя высказывание российского лидера Владимира Путина об отношении Киева к Минским соглашениям.

— Украина очень терпеливая, потому что это (терпение прим. ВМ) — это мудрость, это важно и для Европы, и для россиян, — заявил он.

Так президент Украины ответил на фразу российского президента «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», сказанную им по отношению к Киеву и Минским соглашениям.

По словам Зеленского, «мудрая» Украина будет терпеть «провокации» и не отвечать на подобные высказывания. Он также частично согласился со словами Путина, отметив, что Украина действительно «красавица».

— Но насчет «моя» — это уже перебор, — цитирует Зеленского ТАСС.

На пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Путин прокомментировал критику со стороны Киева фразой «нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Он также призвал Киев набраться мужества и начать выполнять Минские соглашения.