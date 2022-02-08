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Хирург объяснила, почему Стас Михайлов стремительно теряет вес

Евгений Белоусов

Общество
Хирург объяснила, почему Стас Михайлов стремительно теряет вес
Фото: instagram/stas_mihailoff

Недавно перенесший экстренную операцию по удалению аппендикса певец Стас Михайлов очень сильно похудел. По словам его супруги, он потерял уже 10 килограммов. Хирург Ольга Струкова объяснила, в чем причина стремительной потери веса певца.

— Любая операция подразумевает под собой период реабилитации, период восстановления, особенно такие операции — выполненные на брюшной полости, — рассказала она.

По словам хирурга, операция по удалению аппендикса подразумевает определенный режим питания после процедуры. Именно из-за подобного режима перенесший операцию человек начинает худеть.

— Конечно, это связанно в первую очередь с высокой степенью интоксикации организма. Естественно, после операции необходим этап восстановления... Дробное питание, необходимо восполнение водно-солевого баланса, — цитирует хирурга Пятый канал.

В конце января стало известно, что Стас Михайлов, некоторое время назад пропавший из социальных сетей, перенес операцию по удалению аппендикса. Об этом сам певец рассказал в видео, опубликованном в Instagram его жены Нины.

Певец был экстренно прооперирован еще 19 января. Спустя несколько дней после операции Михайлова выписали из больницы, а 28 января ему сняли швы.

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