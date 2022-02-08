Хирург объяснила, почему Стас Михайлов стремительно теряет вес
Недавно перенесший экстренную операцию по удалению аппендикса певец Стас Михайлов очень сильно похудел. По словам его супруги, он потерял уже 10 килограммов. Хирург Ольга Струкова объяснила, в чем причина стремительной потери веса певца.
— Любая операция подразумевает под собой период реабилитации, период восстановления, особенно такие операции — выполненные на брюшной полости, — рассказала она.
По словам хирурга, операция по удалению аппендикса подразумевает определенный режим питания после процедуры. Именно из-за подобного режима перенесший операцию человек начинает худеть.
— Конечно, это связанно в первую очередь с высокой степенью интоксикации организма. Естественно, после операции необходим этап восстановления... Дробное питание, необходимо восполнение водно-солевого баланса, — цитирует хирурга Пятый канал.
В конце января стало известно, что Стас Михайлов, некоторое время назад пропавший из социальных сетей, перенес операцию по удалению аппендикса. Об этом сам певец рассказал в видео, опубликованном в Instagram его жены Нины.
Певец был экстренно прооперирован еще 19 января. Спустя несколько дней после операции Михайлова выписали из больницы, а 28 января ему сняли швы.