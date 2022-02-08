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Собянин назначил Тимофеева на пост заместителя префекта ЗАО

Иван Юминов

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Собянин назначил Тимофеева на пост заместителя префекта ЗАО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Георгия Тимофеева заместителем префекта Западного административного округа.

— Принять Тимофеева Георгия Ярославовича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Западного административного округа Москвы, — говорится в документе.

Контракт с Тимофеевым заключен до достижения им предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе города. При этом данный срок не должен превышать срок полномочий главы столицы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

4 февраля Собянин назначил Федора Бораева главой управы района Солнцево, а Антона Иванова — главой управы района Ховрино. Уточняется, что контракты Бораева и Иванова рассчитаны на один год, однако не должны превышать срок полномочий мэра Москвы и замещения указанной должности, установленные нормативными актами столицы.

Ранее стало известно, что Александр Хрулев занял должность главы управы столичного района Восточный. До этого он возглавлял управу района Новогиреево.

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