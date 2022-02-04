Сергей Собянин назначил новых глав районов Солнцево и Ховрино

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Федора Бораева главой управы района Солнцево, а Антона Иванова – главой управы района Ховрино. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

Уточняется, что контракты Бораева и Иванова рассчитаны на один год, однако не должны превышать сроки полномочий мэра Москвы и замещения указанной должности, установленные нормативными актами Москвы.

Ранее стало известно, что Александр Хрулев занял должность главы управы столичного района Восточный. Ранее Хрулев возглавлял управу района Новогиреево.

31 января Виктора Ивановского уволили с поста главы управы столичного района Восточный. В распоряжении главы города было сказано, что Ивановского сняли с должности в связи с его желанием выйти на пенсию.

29 октября глава города уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово, а 12 октября назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.