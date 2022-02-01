Мэр Москвы назначил Александра Хрулева главой управы района Восточный

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Александр Хрулев занял должность главы управы столичного района Восточный. Соответствующее распоряжение подписал во вторник, 1 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин.

В документе сказано, что ранее Хрулев возглавлял управу района Новогиреево.

— Назначить Хрулева Александра Павловича на должность главы управы района Восточный города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

31 января стало известно, что Виктора Ивановского уволили с поста главы управы столичного района Восточный. В распоряжении главы города было сказано, что Ивановского сняли с должности в связи с его желанием выйти на пенсию.

29 октября глава города уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово, а 12 октября назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.