Сергей Собянин снял Виктора Ивановского с поста главы управы района Восточный

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Виктора Ивановского уволили с поста главы управы столичного района Восточный. Соответствующее распоряжение в понедельник, 31 января, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Освободить Ивановского Виктора Сергеевича от замещаемой должности главы управы района Восточный Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы, — говорится в постановлении.

Уточняется, что Ивановского уволили в связи с его желанием выйти на пенсию.

Накануне Сергей Собянин отстранил от должности главу управы Тимирязевского района столицы Александра Панасенко. Уточняется, что Панасенко ушел с поста по собственной воле.

29 октября глава города уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово, а 12 октября назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.