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Инфекционист: Участились случаи потери обоняния у больных «омикроном» BA.2

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист: Участились случаи потери обоняния у больных «омикроном» BA.2
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Случаи потери обоняния среди зараженных подвидом штамма коронавируса «омикрон» BA.2 — стали учащаться. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Помимо этого он отметил, что среди переболевших начали фиксироваться высокие темпы повторного инфицирования коронавирусом.

— По наблюдениям, те, кто переболел «омикроном» в начале — середине января, сейчас заболевают повторно коронавирусом. Заражаются снова в короткие сроки. При этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет, — передает ТАСС слова Тимакова.

Известно, что по данным руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в России данный подвид выявлен был в 44 регионах. На данный момент его доля составляет три процента от общего числа заразившихся.

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В начале февраля иммунолог Николай Крючков рассказал «Вечерней Москве», что подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью. При этом точные симптомы этого варианта еще требуют изучения, а вероятность его влияния на эпидемиологическую ситуацию в России пока не подтверждена.

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