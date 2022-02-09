Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
В Москве на Кутузовском проспекте в районе дома 48 столкнулись три автомобиля. Об этом в среду, 9 февраля, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Источник отметил, что в результате ДТП есть зажатый человек. Позднее спасатели деблокировли пострадавшего.
— В результате происшествия пострадали три человека. На данный момент перекрыто три полосы по направлению в область, — сообщил источник.
Позднее движение было восстановлено.
Ранее на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей произошло массовое ДТП. В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека.
По предварительным данным, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.