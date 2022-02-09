Вирусолог объяснил опасность проникновения «омикрона» в клетки человека

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Заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Д.И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский рассказал, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» намного активнее реплицируется в месте своего проникновения в организм. Так, например, в назальном эпителии, в носоглотке и в бронхах.

Однако он подчеркнул, что титр вируса в верхних отделах респираторной системы выше, и он быстрее достигает значений, когда инфицированный становится заразным для других. Этот эффект достигается за счет того, что вирус использует непривычный для других штаммов путь проникновения в клетки.

— Просто этот путь реализуется «омикроном» более эффективно, чем другими. Складывается впечатление, что вирус может инфицировать более широкий спектр клеток в эпителии верхних отделов дыхательного тракта, — объяснил вирусолог в интервью газете «Известия».

Несмотря на это, специалист выделил тот факт, что это не говорит о тяжелом течении болезни. Он предположил, что вариант «омикрон» — шаг на пути к сезонным коронавирусам.

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Ранее Альховский заявил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» на сегодняшний день является доминирующим. Однако нет уверенности в том, что он сможет окончательно вытеснить «дельту».