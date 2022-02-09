Врач: После коронавируса возрастает риск ампутации конечностей из-за тромбоза

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Коронавирусная инфекция дает большие осложнения на сердечно-сосудистую систему человека. Отмечается, что больше всего страдает система свертывания крови. Об этом в среду, 9 февраля, рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.

Критическое ухудшение кровоснабжения конечностей может развиться у переболевших COVID-19 на фоне тромбоза. После чего может потребоваться ампутация конечностей, добавил врач.

— Развитие тромбоза может произойти как на пике самой болезни, так и через несколько месяцев. Воспалительные и фиброзные изменения в легких и другие негативные проявления, повышающие риски тромботических осложнений, зависят от тяжести заболевания. В группе риска также входят пациенты, страдающие атеросклерозом, — сообщил Чупин в беседе с РИА Новости.

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30 января профилактолог Сергей Токарев рассказал, что аберрантная гиперкоагуляционная реакция может появиться у перенесших штамм коронавируса «омикрон» пациентов. Эксперт подчеркнул, что такое последствие возникает вне зависимости от тяжести перенесенного COVID-19. Однако риск сгущения крови зависит от пола, возраста и сопутствующих болезней пациента. При этом на данном этапе реакция организма на «омикрон» находится в стадии изучения, поэтому нельзя сказать, что недуг ожидает всех переболевших.