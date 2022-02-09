Небензя: Постпредство РФ при ООН ощущает давление из-за визовых проблем с США

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Постоянное представительство России при Организации объединенных наций (ООН) чувствует на себе давление, которое вызвано нерешенным визовым вопросом с Соединенными Штатами. Об этом в среду, 9 февраля, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

— Конечно, у нас серьезные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые <...> при истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы, условно говоря, смерть близких родственников, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, он письменно обратился к генсеку организации Антониу Гутерришу от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова с требованием провести арбитраж из-за проблем с визами.

4 декабря 2021 года в Государственном департаменте США заявили, что российской и американской сторонам в последние дни удалось достичь некоторого прогресса в вопросах дипломатических виз. В Госдепе отметили, что подход Соединенных Штатов к данному вопросу может помочь установить более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

В октябре Госдеп Соединенных Штатов отнес российских граждан к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Госдепартамент отмечает, что к категории Homeless Nationalities (дословно переводится как «бездомные национальности») относятся граждане стран, на территории которых нет консульства США. Туда же входят жители государств, ситуация в которых, по мнению американских властей, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение визы США из-за сокращения численности сотрудников консульства.