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Профессор объяснил, как коронавирус влияет на мужскую половую систему

Полина Долганова

Общество
Профессор объяснил, как коронавирус влияет на мужскую половую систему
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Профессор Дмитрий Еникеев рассказал, как коронавирусная инфекция влияет на мужскую репродуктивную систему.

По его словам, в рамках исследования были привлечены 44 пациента с COVID-19 и аналогичное количество человек в контрольной группе.

— По данным многочисленным исследований, доказано, что у жителей города качество спермы хуже, чем у проживающих в селе. Поэтому нам было важно сделать такую выборку городских жителей с определенными критериями включения, — рассказал специалист.

По его словам, у пациентов со средним и тяжелым течением болезни снижается гормональный фон и количество живых сперматозоидов. При этом спустя некоторое время показатели приходят в норму. Обычно срок восстановления составляет около трех месяцев.

Профессор заключил, что из-за COVID-19 состояние яичек у мужчин также меняется. Анализ организма умерших от болезни россиян показал, что вирус провоцирует многие воспалительные процессы, передает РЕН ТВ.

До этого ученые из Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова оценили половую функцию мужчин, которые переболели коронавирусом. По данным специалистов, COVID-19 значительно снижает уровень мужских гормонов у переболевших пациентов, однако ситуация меняется в лучшую сторону через некоторое время. Всего в исследованиях участвовали 44 инфицированных пациента и 44 здоровых россиянина.

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