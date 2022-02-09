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Эстакада на северо-востоке Москвы соединит три района столицы

Георгий Соланович

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Эстакада на северо-востоке Москвы соединит три района столицы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Путепровод в створе улиц Менжинского и Дудинки соединит Ярославский, Лосиноостровской и Бабушкинский районы Москвы и сократит время в пути в два раза. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Дорога, рассчитанная прежде всего на общественный транспорт, позволит объединить части северо-восточного округа Москвы, которые сейчас разрезаны железнодорожными путями, перераспределить транспортные потоки и существенно сократить время в пути, минуя МКАД, — уточнила Княжевская.

По ее словам, дугообразная эстакада пройдет над путями железной дороги возле станции Лосиноостровская и соединит улицы Менжинского и Дудинку. В Ярославском районе дорога выйдет в Хибинский проезд.

Проект путепровода предполагает сохранение поликлиники РЖД, деревянной часовни и пешеходных маршрутов над путями. Более того, планируется обустроить восемь остановок наземного транспорта.

Заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев уточнил, что путь на автобусе из Ярославского района до метро «Медведково» сократится в два раза или на 20 минут.

6 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о сооружении новых дорог в столице.

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