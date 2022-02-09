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СМИ: Президент Бразилии Болсонару встретится с Путиным 16 февраля в Москве

Полина Долганова

В мире
СМИ: Президент Бразилии Болсонару встретится с Путиным 16 февраля в Москве
Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro

Бразильский лидер Жаир Болсонару прилетит в Москву 15 февраля, чтобы на следующий день встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает портал Globo.

По данным СМИ, после переговоров с Путиным президент Бразилии встретится со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а позже примет участие во встрече с российским и бразильским бизнесом.

Ожидается, что вместе с политиком в российскую столицу приедет глава МИД страны, глава Минобороны, министр юстиции и министр сельского хозяйства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил Болсонару в столицу еще в конце декабря 2021 года. Тогда бразильский лидер отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение углублять отношения с Россией. Позднее он подтвердил, что посетит Москву, несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки пытаются помешать этому.

Ранее в СМИ появилась информация, что США добиваются отмены поездки в Россию президента Бразилии Жаира Болсонару. Для этого они оказывают давление на правительство президента. Отмечается, что не допустить его поездку Соединенные Штаты хотят из-за напряженности вокруг Украины.

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