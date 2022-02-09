Посол Украины пожаловался на недостаточную финансовую поддержку от Германии

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Германия оказывает Украине недостаточную финансовую поддержку. Об этом в среду, 9 февраля, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

— …если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом, — сказал дипломат в эфире Deutschlandfunk.

Он уточнил, что за последние несколько лет немецкие власти выделили украинской стороне 771 миллион евро на развитие.

Таким образом, по словам Мельника, Украина получила 0,5 процента от общего вспомогательного бюджета на цели развития, который составляет 130 миллиардов евро.

6 февраля глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт исключила возможность поставок оружия Киеву и заявила, что урегулирование конфликта вокруг Украины до сих пор продолжается. Она также добавила, что ситуацию с Украиной необходимо решать мирным путем и добиваться деэскалации. По словам Ламбрехт, Германия уже поставила Киеву пять тысяч военных касок и другую гуманитарную помощь. При этом министр не исключила, что на фоне обострения конфликта ФРГ сможет направить дополнительные мощности в Литву.