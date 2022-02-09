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В Москве прошло киберспортивное соревнование «Зимний турнир большого города»

Георгий Соланович

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В Москве прошло киберспортивное соревнование «Зимний турнир большого города»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Киберспортивное соревнование «Зимний турнир большого города» провели в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города .

Соревнование проводилось с 10 января по 6 февраля. Участие в турнире приняли более десяти тысяч человек. Самому молодому участнику было только семь лет, самому возрастному – 63 года. Финальные матчи посмотрело почти миллион человек.

— «Зимний турнир большого города» еще раз доказал, что популярность киберспорта не ограничивается молодежной средой. Все больше взрослых присоединяются к соревнованиям, и это формирует новое пространство для коммуникации. Если раньше старшее поколение учило детей играть в шахматы и шашки, то теперь и ребята учат взрослых новым видам спорта, — уточнил Кучушев.

Директор «Патриот. Спорта» добавил, что соревнование пользовалось наибольшей популярностью у подростков 11–14 лет. Участники соревнования боролись за призы в таких мобильных играх, как Brawl Stars, Valorant и PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее глава Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов дал советы начинающим киберспортсменам.

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