Адвокат дал оценку словам Виктории Бони, заподозрившей Собчак в наркозависимости

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Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня , обвинившая телеведущую Ксению Собчак в наркозависимости, может подпасть под статью о клевете. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин.

По словам эксперта, Виктория Боня таким образом лишь наводит на себя лишние подозрения.

— Она говорит о том, что якобы Ксения Собчак обращалась к ней за покупкой каких-то запрещенных препаратов. Очевидно, встает вопрос о том, почему она могла гипотетически к ней обращаться, — отметил Алешкин в комментарии «360».

Адвокат добавил, что Ксения Собчак после подобных заявлений может подать иск к Боне о клевете. У Собчак имеются все правовые основания это сделать, если она захочет разобраться в этом вопросе.

Ранее Викория Боня сообщила, что Ксения Собчак однажды звонила ей с вопросом, «где достать белый порошок». В ответ на это Виктория ответила, что не знает, как помочь Ксении. Боня предложила Собчак сдать анализы на наркотики, но усомнилась, что телеведущая пройдет это тестирование.

Сама Ксения Собчак назвала подобные заявления «фантазиями».