Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Адвокат дал оценку словам Виктории Бони, заподозрившей Собчак в наркозависимости

Ирина Игнатенко

Общество
Адвокат дал оценку словам Виктории Бони, заподозрившей Собчак в наркозависимости
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня , обвинившая телеведущую Ксению Собчак в наркозависимости, может подпасть под статью о клевете. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин.

По словам эксперта, Виктория Боня таким образом лишь наводит на себя лишние подозрения.

— Она говорит о том, что якобы Ксения Собчак обращалась к ней за покупкой каких-то запрещенных препаратов. Очевидно, встает вопрос о том, почему она могла гипотетически к ней обращаться, — отметил Алешкин в комментарии «360».

Адвокат добавил, что Ксения Собчак после подобных заявлений может подать иск к Боне о клевете. У Собчак имеются все правовые основания это сделать, если она захочет разобраться в этом вопросе.

Ранее Викория Боня сообщила, что Ксения Собчак однажды звонила ей с вопросом, «где достать белый порошок». В ответ на это Виктория ответила, что не знает, как помочь Ксении. Боня предложила Собчак сдать анализы на наркотики, но усомнилась, что телеведущая пройдет это тестирование.

Сама Ксения Собчак назвала подобные заявления «фантазиями».

Читайте также:
Виктория Боня Наркотики Ксения Собчак
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Все мнения
О проекте