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Глава пресс-службы МОК прокомментировал новость о проблеме с допингом у россиян на ОИ

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Глава пресс-службы МОК прокомментировал новость о проблеме с допингом у россиян на ОИ
Фото: vk/olympic_russia

Международный олимпийский комитет (МОК) прикладывает максимум усилий, чтобы разобраться в ситуации с сомнительным результатом допинг-теста у одного из российских фигуристов. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил глава пресс-центра МОК Марк Адамс.

— Можете поставить свой последний доллар на то, что мы делаем все, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. В нее вовлечены атлеты, которые выиграли медали, — заявил он.

При этом Адамс уточнил, что юридические процессы, связанные с допинг-тестами, могут затягиваться, передает РИА Новости.

До этого издание Inside the Games сообщило, что церемонию награждения спортсменов после командного турнира по фигурному катанию задержали на Олимпиаде из-за проблем с допинг-тестом у одного из российских спортсменов. Изначально было запланировано, что спортсменов наградят во вторник, 8 февраля. Теперь церемония перенесена на неопределенный срок.

Накануне сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали: Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Камила Валиева.

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