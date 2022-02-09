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Подмосковье стало первым регионом РФ, внедрившим систему «Витрина данных»

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковье стало первым регионом РФ, внедрившим систему «Витрина данных»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Минцифры РФ и НИИ «Восход» завершили разработку совместного сервиса — системы «Витрина данных», позволяющей заменить бумажные документы электронными. Впервые новый сервис стали использовать в Московской области.

Теперь жители региона могут получать документы, за которыми обращаются в многофункциональные центры, в личном кабинете на госуслугах.

— Это стало возможным благодаря новой системе «Витрина данных», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В настоящее время с помощью нового сервиса можно получить не все услуги, но список планируют дополнить в ближайшее время. Жители области смогут обращаться в МФЦ, чтобы создать электронные версии бумажных документов. При дальнейших обращениях для получения госуслуг не нужно будет предоставлять оригиналы, достаточно документов в электронном виде.

На сегодняшний день оформить электронные дубликаты документов можно в десяти многофункциональных центрах региона, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что дети с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг.

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