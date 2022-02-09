Юрист назвал суммы компенсаций за падающую с крыш наледь

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Если человек или его автомобиль пострадали из-за падения наледи с крыши, то ответственность несет управляющая компания или собственник здания. Об этом рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.

Он отметил, что управляющие компании обязаны следить за своевременной уборкой сосулек, очисткой кровель.

Эксперт отметил, что если человек получит травмы в результате падения на него льдины с крыши дома, то можно говорить об основаниях для привлечения не только к административной, но и к уголовной ответственности.

При этом он добавил, что сумма компенсации довольно скромная. Ущерб при повреждении машины возмещается в пределах тех материальных убытков, которые были причинены. Его нужно доказать при помощи экспертизы.

— Можно рассчитывать и на возмещение причиненного морального вреда, но в основном это довольно скромные суммы: пять–десять тысяч рублей. Если речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью, то могут быть взысканы суммы большего размера, например, 50 тысяч рублей, — пояснил Попов в комментарии НСН.

Накануне в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте на женщину упала льдина. Пострадавшей потребовалась экстренная медицинская помощь, она была доставлена в одну из городских больниц, сообщает издание «Невские новости».

До этого сообщалось, что ежедневно проверять чистку крыш от снега и наледи начали в Подмосковье.