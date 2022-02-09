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«Одноклассники» запустили Центр безопасности сообщений и начали скрывать изображения 18+

Полина Долганова

Общество
«Одноклассники» запустили Центр безопасности сообщений и начали скрывать изображения 18+
Фото: Pixabay

Социальная сеть «Одноклассники» представила новые способы защиты от нежелательного контента в личных чатах и Центр безопасности переписок, в котором можно найти правила общения.

В Центр пользователи смогут зайти через официальные сервисные уведомления в своих сообщениях. Там же можно будет настроить степень приватности страницы.

Кроме того, теперь все фотографии с интимным содержанием будут «размываться» в переписках. Пользователи смогут сами решать, хотят ли они просматривать подобный контент.

Такая функция в настоящее время уже работает в приложении соцсети на Android. В ближайшее время она будет запущена на iOS.

«Одноклассники» также предоставят россиянам возможность блокировать человека при получении от него неприемлемого сообщения.

Недавно сообщалось, что пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут проживать самые яркие моменты предстоящей Олимпиады в Пекине благодаря специальной ленте новостей и тематическим подборкам. Пользователи смогут наблюдать за играми прямо в Сети, поддерживать любимых спортсменов и узнавать эксклюзивную информацию. Кроме того, в социальной сети появятся специальные тематические рамки от официальных групп Олимпийского комитета России (ОКР) в поддержку национальной сборной.

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