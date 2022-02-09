Москвичам рассказали о пересадочных станциях МЦД

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице активно работают над удобством транспортной системы. Так, на 21 станции двух Московских центральных диаметров (МЦД) реализованы пересадки на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

— Еще один важный шаг — это новые удобные пересадки на метро и МЦК и создание новых транспортных хабов, в том числе за счет новых станций МЦД. Такие городские вокзалы, как, к примеру, Щукинская, расширяют транспортные возможности жителей целых районов, а для пассажиров диаметральных маршрутов, в данном случае D2, становятся еще одной удобной пересадкой на метро, — рассказал он.

По словам заммэра, в городе откроются еще две станции с пересадками — Печатники и Марьина Роща МЦД-2. Они станут доступны для пассажиров уже в 2022 году и образуют крупные хабы.

Полный текст интервью с Максимом Ликсутовым находится здесь.

До этого заммэра заявил, что парк вагонов столичного метро станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов уменьшится до десяти лет. Он отметил, что в современных вагонах есть все для более комфортной поездки пассажиров: зарядки, кондиционер, видеоэкраны.