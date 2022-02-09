Депутат дал прогноз на стартовый матч сборной России по хоккею в Пекине

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Мужская сборная России по хоккею обязательно победит команду Швейцарии в стартовом матче олимпийского турнира в Пекине. Такое мнение высказал депутат Госдумы, экс-хоккеист Александр Аксененко.

— Уверен, что победим. Думаю, мы должны доказать, что мы — олимпийские чемпионы, повторить успех Игр в Пхенчхане. Команда сильная. Уверен, что все будет хорошо, — отметил он в комментарии «Радио 1».

По мнению Аксененко, российским хоккеистам не помешает, что в Олимпийских играх не принимают участие игроки НХЛ.

9 февраля хоккеисты мужской сборной России по хоккею начнут защиту титула олимпийских чемпионов. Первым соперником для россиян станет команда Швейцарии. 11 февраля команда Алексея Жамнова сыграет с Данией, 12 февраля — с Чехией. Всего в турнире принимают участие двенадцать сборных. Победители определятся 20 февраля.

До этого депутат Госдумы и легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов дал прогноз на выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. По его мнению, российские хоккеисты будут бороться за самые высокие места, главное — чтобы все спортсмены были здоровы.