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На разработку экологических научных решений в России выделят 5,9 миллиарда рублей

Ирина Игнатенко

Общество
На разработку экологических научных решений в России выделят 5,9 миллиарда рублей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Правительство подготовило Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития России на период до 2030 года. На ее реализацию будет выделено 5,9 миллиарда рублей на ближайшие три года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, программа направлена на создание наукоемких технологических решений в сфере экологической безопасности, улучшения состояния окружающего мира. Также специалисты будут анализировать изменения климата и предлагать механизмы адаптации к подобным переменам.

Ключевые направления программы — проблема парниковых газов и устойчивое социально-экономическое развитие страны с учетом низкого уровня выбросов. Необходимо разработать технологические решения для уменьшения их воздействия на окружающую среду.

Абрамченко добавила, что программа даст стимул развитию научных и образовательных центров, появлению изобретений, претендующих на получение международных патентов, передает «360».

Ранее Виктория Абрамченко сообщила, что в российские регионы поступило более шестидесяти тысяч контейнеров для раздельного сбора мусорных отходов.

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